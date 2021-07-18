Врач объяснил, каким образом смартфоны снижают иммунитет

Долгое использование смартфона или компьютера может привести к синдрому «сухого глаза», который ослабляет местный иммунитет. Об этом в интервью радио Sputnik предупредил врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян.

Медик рассказал: люди смотрят на экран слишком пристально и не замечают, что это мешает им моргать. Глаза не увлажняются, и со временем они просто перестают выделять необходимое количество влаги. Именно так и начинается синдром «сухого глаза». Немногие при этом знают, что он открывает дорогу для инфекции в организм.

«Все микробы, которые летают в воздухе, естественно, попадают в глаза. В условиях сниженного иммунитета при синдроме сухого глаза развивается разнообразная инфекция, в том числе, вирусная», — предупредил Игорь Азнаурян.

Врач подчеркнул, что в современном мире отказаться от смартфонов и компьютеров невозможно. Поэтому стоит чаще использовать капли для глаз. Натуральную жидкость они не заменят, но все-таки смогут поддержать здоровье.

Специалисты назвали продукты, которые могут вызвать потемнение зубов. Речь не о зубном налете, а именно об изменении цвета эмали. Оказалось, что соединение ингридиентов, которое может изменить оттенок, часто содержится в томатном кетчупе. Окрасить зубы может куркума, но она настолько полезна, что врачи не рекомендуют от нее отказываться. Иногда на цвет эмали влияет соевый соус — в том случае, если в него добавлены красители.