Врач объяснил, какие витамины полезны зимой

Отмечается, что зимой человеческий организм из-за малого количества солнечного света может испытывать нехватку витамина D. Поэтому нужно уделить особое внимание продуктам, в которых он содержится.

По словам специалиста, этот витамин поддерживает правильный обмен кальция. Витамин С, полезный при профилактике ОРВИ и поддерживающий работу иммунитета, является вторым по значимости.

«Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто — особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B», — отметила Лапа.

Она предупредила, что интоксикацию может вызвать чрезмерное содержание определенного витамина.