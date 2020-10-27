Врач объяснил, какие витамины полезны зимой
Врач-терапевт Людмила Лапа разъяснила сайту телеканала «Звезда», какие витамины помогут не заболеть зимой.
Отмечается, что зимой человеческий организм из-за малого количества солнечного света может испытывать нехватку витамина D. Поэтому нужно уделить особое внимание продуктам, в которых он содержится.
По словам специалиста, этот витамин поддерживает правильный обмен кальция. Витамин С, полезный при профилактике ОРВИ и поддерживающий работу иммунитета, является вторым по значимости.
«Следует внимательно следить за употреблением витаминов, так как гипервитаминоз в зимний период встречается довольно часто — особенно при неумеренном употреблении витаминов группы B», — отметила Лапа.
Она предупредила, что интоксикацию может вызвать чрезмерное содержание определенного витамина.