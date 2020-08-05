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    05 августа 2020, 11:27

    Врач объяснил, какие правила нужно соблюдать пациентам с гипертонией

    Полина Петрова

    Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России Галина Холмогорова объяснила, какие правила нужно соблюдать пациентам с гипертонией.
    Врач объяснил, какие правила нужно соблюдать пациентам с гипертонией

    Медик напомнила, что этот недуг требует постоянного наблюдения и лечения. Важно регулярно принимать назначенные специалистом лекарственные средства, сообщает телеканал «Звезда».

    «Ни в коем случае нельзя менять назначение, ни в коем случае нельзя отменять лекарства, а самое главное прибегать к лечению народными средствами», — отметила Холмогорова.

    Она подчеркнула, что у больных гипертонией (повышенное давление) не может быть нормального артериального давления, есть лишь целевой уровень.

    Людям с проблемой пониженного давления, гипотонией, важно соблюдать правильный режим отхода ко сну и пробуждения.

    «Нельзя сразу вставать с постели, потому что может произойти ортостатический коллапс», — предупредила эксперт.

    Так, если резко подскочить с кровати, у человека с этим заболеванием начнется головокружение, что может закончиться потерей сознания. Процесс подъема должен проходить плавно, с удерживанием ног на постели и мини-зарядкой. Вставать с постели нужно держась за спинку кровати или стула.

    Новости SMI.FM