Врач объяснил, какая маска является идеальной для русской зимы

«Главное, выбирайте маску, которая плотно прилегает к лицу, и не забывайте вовремя ее менять и стирать после каждого использования. А вот носить маску на улице все время в морозы не стоит — так труднее дышать, потеет кожа, к тому же маска быстро становится мокрой, и уже не может защитить от вируса», — пояснил специалист.

Медик подчеркнул, что среди многоразовых масок лучшую защиту обеспечит заостренная к носу. Помимо прочего, чтобы уши не уставали, он советует выбрать изделие на завязках. Оптимальнее всего, когда это средство защиты состоит из двух слоев. Внешний слой должен быть синтетическим, а внутренний — хлопчатобумажным.

Неняйкин рассказал, что он с коллегами из госпиталя для защиты очков и защитных экранов от запотевания использует специальную жидкость. Ее можно приобрести в салонах оптики или использовать обычную антизапотевайку для автомобильных стекол. Эксперт добавил, что при выборе маски лучше остановиться на бесшовной — она не будет оставлять отпечатков на лице.