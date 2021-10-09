Врач объяснил, какая доза алкоголя безопасна для здоровья

Понятия «безопасная доза алкоголя» вообще не существует. Но для взрослых людей есть установленные нормы, при которых вред организму будет не таким сильным. Об этом рассказал психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства Шамиль Абдрашитов.

Для взрослых людей норма — 20 граммов в день, рассказал эксперт в интервью агентству «Прайм».

«По данным ВОЗ, безопасной дозы алкоголя не существует. На этом можно было бы смело ставить жирную точку, но большинству людей понять и принять это очень сложно, так как алкоголь разрешен и доступен, а информации о его вреде слишком мало», — подчеркнул врач.

При этом Абдрашитов уточнил, что порой людям сложно контролировать количество потребляемого алкоголя. Поэтому лучше от него вовсе отказаться и уделить внимание здоровому питанию и физической активности.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко накануне заявил, что нужно бороться с нелегальной продажей алкоголя. Однако повышение цен на алкоголь, по его мнению, не заставит людей меньше пить, а лишь усугубит ситуацию.