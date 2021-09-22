Врач объяснил, как защитить организм от ОРВИ при помощи картошки

С помощью картофеля можно защитить организм от ОРВИ и других заболеваний. Таким мнением поделился терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской больницы Тимур Асанов в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам врача, картофель является одним из самых полезных продуктов, которые можно найти на полках магазинов.

«Она содержит все витамины, необходимые нашему иммунитету. А в осенний сезон нельзя пренебрегать любой возможностью улучшить здоровье», — рассказал Тимур Асанов.

По словам эксперта, лучше всего употреблять картошку в мундире. Кожура содержит в себе много клетчатки, минералов, витаминов и калия. Также можно приготовить картошку по-деревенски, предварительно сдобрив овощ специями. Они также способны укрепить иммунитет.

Врач отметил, что второе место по полезным свойствам занимает картошка, запеченная в духовке, например, с мясом и луком. Следом идет картофельное пюре или просто картошка, сваренная без кожуры. А вот на чипсы или жареную картошку, как отметил медик, налегать не стоит.

«Совершенно не полезна в этот непростой сезон жареная картошка или чипсы. И я бы не советовал есть картошку вместе с хлебом или рыбой. Это может быть даже вредно», — отметил Тимур Асанов.