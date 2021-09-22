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    22 сентября 2021, 18:30

    Врач объяснил, как защитить организм от ОРВИ при помощи картошки

    Арина Бобкова

    С помощью картофеля можно защитить организм от ОРВИ и других заболеваний. Таким мнением поделился терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской больницы Тимур Асанов в беседе с «Общественной службой новостей».

    Врач объяснил, как защитить организм от ОРВИ при помощи картошки

    По словам врача, картофель является одним из самых полезных продуктов, которые можно найти на полках магазинов.

    «Она содержит все витамины, необходимые нашему иммунитету. А в осенний сезон нельзя пренебрегать любой возможностью улучшить здоровье», — рассказал Тимур Асанов.

    По словам эксперта, лучше всего употреблять картошку в мундире. Кожура содержит в себе много клетчатки, минералов, витаминов и калия. Также можно приготовить картошку по-деревенски, предварительно сдобрив овощ специями. Они также способны укрепить иммунитет.

    Врач отметил, что второе место по полезным свойствам занимает картошка, запеченная в духовке, например, с мясом и луком. Следом идет картофельное пюре или просто картошка, сваренная без кожуры. А вот на чипсы или жареную картошку, как отметил медик, налегать не стоит.

    «Совершенно не полезна в этот непростой сезон жареная картошка или чипсы. И я бы не советовал есть картошку вместе с хлебом или рыбой. Это может быть даже вредно», — отметил Тимур Асанов.