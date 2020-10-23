Врач объяснил, как восстановить утраченное обоняние

«Нужно иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов — ароматические масла подойдут — и периодически их нюхать в течение 20-30 секунд. Нюхать вдумчиво, вспоминая аромат, вкус», — пояснила медик.

Как она отметила, такую же тактику нужно использовать, чтобы вернуть вкусовую чувствительность. Ахмадеева рассказала, что благодаря такому способу человек заново выстраивает межнейронные связи от центра хранения информации к воспринимающему аппарату.