Врач объяснил, как восстановить утраченное обоняние
Врач-невролог Гульнара Ахмадеева объяснила, как восстановить обоняние, нередко пропадающее у переболевших коронавирусом людей. По ее словам, необходимо вспоминать запахи, пишет «Газета.ru».
«Нужно иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов — ароматические масла подойдут — и периодически их нюхать в течение 20-30 секунд. Нюхать вдумчиво, вспоминая аромат, вкус», — пояснила медик.
Как она отметила, такую же тактику нужно использовать, чтобы вернуть вкусовую чувствительность. Ахмадеева рассказала, что благодаря такому способу человек заново выстраивает межнейронные связи от центра хранения информации к воспринимающему аппарату.