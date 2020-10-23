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    23 октября 2020, 10:32

    Врач объяснил, как восстановить утраченное обоняние

    Полина Петрова

    Врач-невролог Гульнара Ахмадеева объяснила, как восстановить обоняние, нередко пропадающее у переболевших коронавирусом людей. По ее словам, необходимо вспоминать запахи, пишет «Газета.ru».
    Врач объяснил, как восстановить утраченное обоняние

    «Нужно иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов — ароматические масла подойдут — и периодически их нюхать в течение 20-30 секунд. Нюхать вдумчиво, вспоминая аромат, вкус», — пояснила медик.

    Как она отметила, такую же тактику нужно использовать, чтобы вернуть вкусовую чувствительность. Ахмадеева рассказала, что благодаря такому способу человек заново выстраивает межнейронные связи от центра хранения информации к воспринимающему аппарату.