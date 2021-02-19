Врач объяснил, как вернуть обоняние после ковида

Некоторые переболевшие ковидом перестают ощущать запахи. Но обоняние можно вернуть тренировками. Помогут резкие запахи еды и парфюма. Об этом рассказал сенатор, врач Сергей Леонов.

«Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани. <…> «Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм», — приводит РИА «Новости» слова Леонова на брифинге в МИА «Россия сегодня».

Ранее кандидат медицинских наук Ирина Добрецова рассказала «360», почему пропадает обоняние и вкус во время болезни. По ее словам, коронавирус провоцирует отечность в обонятельной системе. Из-за этого нарушается работа вкусовых рецепторов. Врач-диетолог Дарья Русакова объяснила, что вернуть утраченные функции помогут цитрусовые и богатые белком продукты.

Эпидемическая ситуация в России начала постепенно стабилизироваться. За прошедшие судки медики выявили 13 433 новых случаев болезни. Общее число выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 4 139 031. От последствий заражения коронавирусом умерли 82 396 человек (470 за 24 часа).