Врач объяснил, как у россиянки появились сразу 18 мутаций коронавируса

Мутации коронавируса чаще возникают в организмах пациентов, которые страдают от иммунодефицита. Из-за пониженного количества организм ослабевает, а коронавирус проходит несколько циклов размножения и мутирует.

Об этом рассказал Ura.ru иммунолог Владимир Болибок. Он отметил, что женщина, у которой нашли сразу 18 мутаций коронавируса, страдала от лимфомы IV стадии. Это злокачественная опухоль из клеток иммунной системы — лимфоцитов.

«Ее лечили ритуксимабом. Это моноклональное антитело. По сути дела ей убили часть клеток иммунной системы, и злокачественных, и здоровых. Именно тех клеток, которые отвечают за выработку антител, то есть ее иммунная система не могла вырабатывать вообще никакие антитела», — пояснил иммунолог.

Он отметил, что из-за пониженного количества иммунных клеток в организме человека начинает вырабатываться меньше антител. В таком случае организм ослабевает, и коронавирус проходит в нем сразу несколько циклов размножения и мутирует.

Новый вариант коронавируса обнаружили в России: он получил 18 мутаций за четыре месяца. Все это время вирус находился в организме женщины со слабым иммунитетом. По аналогии с «британским» штаммом его предложили назвать «российским».