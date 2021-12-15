Врач объяснил, как спасти человека при травмах от сосулек

Анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков рассказал, что делать, если на человека упала сосулька или обледеневший снег. По его словам, в первую очередь стоит определить размер и характер раны. Об этом сообщил сайт «Пятого канала».

«Если рана открытая и кровоточит, нужно постараться обработать перекисью водорода, хлоргексидином, спиртовым водным раствором, мирамистином или другим кожным антисептиком. На рану и наложить антисептическую повязку», — рассказал специалист.

В том случае, если из раны идет кровь, стоит привязать повязку как можно туже. После необходимо приложить холод к ранению, передал слова эксперта сайт kp.ru.

При этом специалист подчеркнул, что не стоит самостоятельно пытаться перенести пострадавшего. Такой подход может быть опасен в том случае, если человек получил перелом. Если на человека упала сосулька, стоит как можно скорее обратиться к помощи медиков.