Врач объяснил, как распознать рак по голосу

Необъяснимая хрипота, которая не проходит несколько недель, может указывать на рак щитовидной железы. Об этом изданию Express рассказал британский врач Жан-Пьер Жиннон.

По словам собеседника, такое состояние нельзя оставлять без внимания.

«Если она остается и не проходит через три недели, обратитесь за помощью к врачу», — заявил Жиннон.

По словам врача необходимо обращать внимания на уплотнения рядом с горлом, увеличение лимфоузлов на шее, трудности при глотании и хриплое или затрудненное дыхание. Каждый из этих симптомов может свидетельствовать о возможном развитии онкологического заболевания щитовидки. По совету Жиннона, необходимо сразу попросить помощь у специалиста при любом из этих проявлений.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что появление крови в слезах может говорить о раке слезной железы. Также кровавые слезы — это возможный сигнал о проблемах с печенью или признак эндометриоза. Это хроническое заболевание женской репродуктивной системы, когда ткань слизистой оболочки полости матки прорастает за ее пределы.