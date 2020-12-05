Врач объяснил, как распознать повторное заражение коронавирусом
«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования, а не рецидива первичной инфекции», — передает «Российская газета» слова Лебедева.
Он также рассказал, что в ответ на инфицирование SARS-CoV-2 в организме вырабатываются антитела различных классов, они позволяют установить факт инфицирования. Как выяснилось, присутствие в организме большого количества антител не означает наличие сильного иммунитета. Однако узнать о наличии защитной функции организма поможет тест по определению иммуноглобулинов IgG к S-белку.
На этой неделе в Подмосковье развернулись пункты вакцинации от коронавируса. Прививки уже сделали более 2300 человек. Всего Московская область пока получила 7044 дозы вакцины «Спутник V». В первую очередь прививку делают медикам, врачам и соцработникам.