Врач объяснил, как распознать повторное заражение коронавирусом

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил, как отличить повторное заражение коронавирусом от рецидива. По его мнению, для этого нужно провести исследование геномов выделенных вирусов.

«Если между первым и вторым штаммами выявляются выраженные различия в вирусных геномах, то можно подтвердить наличие повторного инфицирования, а не рецидива первичной инфекции», — передает «Российская газета» слова Лебедева.

Он также рассказал, что в ответ на инфицирование SARS-CoV-2 в организме вырабатываются антитела различных классов, они позволяют установить факт инфицирования. Как выяснилось, присутствие в организме большого количества антител не означает наличие сильного иммунитета. Однако узнать о наличии защитной функции организма поможет тест по определению иммуноглобулинов IgG к S-белку.

На этой неделе в Подмосковье развернулись пункты вакцинации от коронавируса. Прививки уже сделали более 2300 человек. Всего Московская область пока получила 7044 дозы вакцины «Спутник V». В первую очередь прививку делают медикам, врачам и соцработникам.