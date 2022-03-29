Врач объяснил, как правильно подобрать фастфуд

Врач-терапевт Тимур Асанов рассказал «Радио 1», что определенную пользу могут принести правильно подобранные блюда ресторанов быстрого питания.

ИА Nation News отметило слова специалиста о том, что практически в каждом меню кафе с фастфудом есть салаты, которые приветствуются диетологами. Некоторые виды мяса также не навредят здоровью. Врач посоветовал выбирать не говядину или свинину, а курицу. Любителям картофеля он порекомендовал заказать печеный картофель, а не приготовленный во фритюре.

«Отсутствие клетчатки, простые углеводы и сыр — все это делает пиццу калорийной бомбой. Но если вы не в силах удержаться от искушения — закажите овощную», — добавил Асанов.