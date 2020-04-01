    01 апреля 2020, 13:35

    Врач объяснил, как правильно дезинфицировать мобильный телефон

    Дарья Морозова

    Мобильный телефон необходимо обрабатывать дезинфицирующим средством, так как через него есть риск заразиться коронавирусом — рассказал врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом сообщил телеканал «Звезда».
    Врач объяснил, как правильно дезинфицировать мобильный телефон

    Врач пояснил, «что мобильный телефон и смартфон мы подносим к уху, они находятся около лица», поэтому «вероятность заражения смартфоном очень высокая».

    «Если мы как-то не проконтролировали этот момент, особенно это бывает в суете, когда находишься в торговом центре, тебе кто-то позвонил, ты тут же ответил, поговорил, телефон убрал. Очень важно, не торопиться, не суетиться», — посоветовал Зайцев.

    Также он добавил, что без необходимости в общественных местах смартфон лучше вообще не брать в руки.

    «Заходя в торговый центр, общественный транспорт или банк, нужно спиртовой гель или спрей нанести на руки, обработать их. И тогда уже руки ваши будут под защитой», — пояснил врач.

    То же самое касается и телефона: его также следует регулярно обрабатывать дезинфицирующими средствами. Однако протирать экран не стоит — он может стать мутным. Если на стекле наклеена защитная пленка, экран можно дезинфицировать.