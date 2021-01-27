Врач объяснил, как после конференц-связи по Zoom можно оглохнуть

«То есть, если человек не может избежать какой-то неприятной ситуации, а перед ним начальник, учитель в школе или преподаватель в вузе, то у него начинает звенеть в ушах», — объяснил специалист.

По его словам, это свидетельствует о резком напряжении слухового нерва. Слух можно потерять, если на фоне стресса это повторяется регулярно.