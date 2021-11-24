Врач объяснил, как понять, что человек болеет ковидом без симптомов

Многие люди порой даже не догадываются о том, что заразились коронавирусом. Врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Nation News рассказал, как определить болезнь, если она проходит бессимптомно.

Врач подчеркнул, что болезнь никогда не проходит совсем без симптомов. Чаще человек просто не понимает, что заболел именно ковидом.

«Вирус дает определенные симптомы: першение в носу, чихание, усталость, головная боль. Если у человека с утра болит горло, то мало кто обращает на него внимание. А этот симптом может сигнализировать о наличии коронавирусной инфекции», — отметил специалист.

Врач посоветовал сравнить свои симптомы с обычным состоянием. Если человек столкнулся с более сильными головными болями или заложенностью носа, то существует риск наличия коронавирусной инфекции. По мнению специалиста, при возникновении подозрений стоит обратиться к врачу, а также сдать ПЦР-тест. Бессимптомное же протекание болезни, по мнению эксперта, является мифом. Тимаков подчеркнул, что легкое течение болезни при отсутствии лечения может привести к серьезным осложнениям.