Врач объяснил, как подготовить организм к осенним вспышкам простуд

Врач общей практики Ирина Добрецова объяснила, как подготовить организм к осенним вспышкам респираторных заболеваний. По ее словам, уже в конце лета нужно обратиться к терапевту и оценить возможные риски.

Она заметила, что большинство людей серьезно не задумываются о состоянии своего здоровья. Среди них есть те, кто страдают хроническими заболеваниями, из-за которых последствия вирусов могут быть осложнены. Добрецова рассказала, что одним из способов самостоятельной подготовки организма является правильное питание, информирует телеканал «Звезда».

«Необходимо достаточное употребление овощей и фруктов — до 500 того и другого, исключая картошку. Очень важно употреблять чистый белок, к примеру, три раза в неделю. В остальные дни можно заменить его на растительный», — уточнила медик.

Также синтетические витамины лучше заменить на натуральные. В рацион необходимо добавить яблоки, сливы, абрикосы и другие сезонные фрукты и ягоды. Нельзя забывать и о физической нагрузке для организма. Сперва можно начать с правильной и каждодневной ходьбы. Специалист посоветовала гулять не менее получаса.