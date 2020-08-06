Врач объяснил, как подготовить организм к осенним вспышкам простуд
Она заметила, что большинство людей серьезно не задумываются о состоянии своего здоровья. Среди них есть те, кто страдают хроническими заболеваниями, из-за которых последствия вирусов могут быть осложнены. Добрецова рассказала, что одним из способов самостоятельной подготовки организма является правильное питание, информирует телеканал «Звезда».
«Необходимо достаточное употребление овощей и фруктов — до 500 того и другого, исключая картошку. Очень важно употреблять чистый белок, к примеру, три раза в неделю. В остальные дни можно заменить его на растительный», — уточнила медик.
Также синтетические витамины лучше заменить на натуральные. В рацион необходимо добавить яблоки, сливы, абрикосы и другие сезонные фрукты и ягоды. Нельзя забывать и о физической нагрузке для организма. Сперва можно начать с правильной и каждодневной ходьбы. Специалист посоветовала гулять не менее получаса.