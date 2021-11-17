Врач объяснил, как побороть хронический стресс

Постоянный стресс крайне негативно сказывается на здоровье. Он снижает иммунитет и делает человека более подверженным коронавирусу. Врач-терапевт центра здоровья Verba Mayr Инна Решетова в беседе с «Газетой.ru» рассказала, как побороть это состояние.

«Гормоны стресса прямо влияют на обменные процессы, что при постоянном воздействии рано или поздно приводит к снижению компенсаторных возможностей организма и может спровоцировать развитие диабета II типа», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что для борьбы со стрессом нужно посвящать 30-60 минут своему состоянию. По мнению эксперта, необходимо слушать музыку, читать, медитировать. Полезной станет также регулярная умеренная физнагрузка.

Кроме того, врач посоветовала сокращать потребление быстрых углеводов. Разнообразить рацион стоит овощами. Они помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс. По мнению Решетовой, избавиться от стресса также поможет отказ от вредных привычек.