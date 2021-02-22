Врач объяснил, как пережить скачки атмосферного давления и температуры

С возрастом у человека все чаще проявляется метеопатия. Таким людям нужно быть осторожнее в дни с ярко выраженным перепадом атмосферного давления и температуры. Об этом «360» рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

«Чем старше человек становится, тем чаще у него проявляется явление метеопатии. Любая резкая перемена погоды сказывается на состоянии сердечно-сосудистой системы в первую очередь. И регуляция тонуса сосудов страдает в первую очередь. Как правило, такие колебания температуры сопровождаются с изменением давления», — рассказал он.

Колебание температуры и атмосферного давления в комплексе приводит к тому, что сосудистый тонус в этот момент сильно страдает, отметил врач. Поэтому в такие дни стоит соблюдать ряд рекомендаций.

«В эти дни должно быть меньше нагрузок, особенно психологических. Если требуется, по совету врача можно изменить дозу лекарственной терапии. Ее можно изменить предварительно перед изменением погодных условий. Также нужно соблюдать режим труда и отдыха», — объяснил эксперт.

Кроме того, в такие дни необходимо соблюдать полноценный режим сна. Во сне вырабатываются полезные гормоны, такие как мелатонин, которые помогут преодолеть неприятности с погодными явлениями. Врач посоветовал пожилым людям ежедневно понемногу гулять на свежем воздухе и ограничить прием возбуждающих напитков — кофе и крепкого чая.

В ближайшие дни жителям Москвы пообещали «барическую пилу», когда происходят резкие скачки атмосферного давления. Ожидается, что давление поднимется до 768 миллиметров, что на 20 миллиметров больше средних многолетних значений.