facebook_pixel
    06 марта 2021, 03:15

    Врач объяснил, как переедание может привести на операционный стол

    Дарья Бунякова

    Частое переедание может привести к растягиванию желудка. Если не начать вовремя себя контролировать, то исправить деформацию сможет уже только хирург. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

    Врач объяснил, как переедание может привести на операционный стол

    Человек чувствует насыщение только спустя 20 минут после приема пищи. Если до этого момента съесть больше, чем нужно, то начинается переедание. В итоге злоупотребление пищей может привести к растягиванию желудка, пояснила врач.

    «Людям, которые очень любят поесть, которые понимают, что съедают гораздо больше нужного и хотят следить за своим весом, нужно частое и дробное питание. Это должны быть небольшие порции высококалорийной еды, так они смогут наедаться маленькими порциями», — привело слова Бережной радио Sputnik.

    Диетолог добавила, что через некоторое время человек сможет перейти на менее калорийные блюда. Такая диета поможет нормализовать объем желудка. Если не заниматься своим питанием и переедать, то повышается риск набрать лишние килограммы и сильно растянуть желудок.

    «У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится», — предупредила Бережная.

    Ранее ученые из Университета Рединга сообщили, что продукты с высоким содержанием жиров могут привести к кардиологическим заболеваниям.