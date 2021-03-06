Врач объяснил, как переедание может привести на операционный стол

Частое переедание может привести к растягиванию желудка. Если не начать вовремя себя контролировать, то исправить деформацию сможет уже только хирург. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная.

Человек чувствует насыщение только спустя 20 минут после приема пищи. Если до этого момента съесть больше, чем нужно, то начинается переедание. В итоге злоупотребление пищей может привести к растягиванию желудка, пояснила врач.

«Людям, которые очень любят поесть, которые понимают, что съедают гораздо больше нужного и хотят следить за своим весом, нужно частое и дробное питание. Это должны быть небольшие порции высококалорийной еды, так они смогут наедаться маленькими порциями», — привело слова Бережной радио Sputnik.

Диетолог добавила, что через некоторое время человек сможет перейти на менее калорийные блюда. Такая диета поможет нормализовать объем желудка. Если не заниматься своим питанием и переедать, то повышается риск набрать лишние килограммы и сильно растянуть желудок.

«У людей с огромной массой тела, то есть с индексом массы тела больше 40-45, как правило, растянуты стенки желудка до такой степени, что без хирургии здесь не справиться. У них желудок сам не сократится», — предупредила Бережная.

Ранее ученые из Университета Рединга сообщили, что продукты с высоким содержанием жиров могут привести к кардиологическим заболеваниям.