Врач объяснил, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ

По ее словам, коронавирус, простуда и сезонный грипп могут начинаться с одинаковых симптомов. В первые дни человек может ощущать легкую слабость и недомогание без скачков температуры.

«На начальном этапе ковидная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной инфекцией, а потом начинаются отличия. Обычная простуда или ОРВИ богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах. У кого-то это сопровождается нарушением стула, диареей, большой слизистой отделяемостью», — пояснила Романенко.

Легкая форма коронавируса может длиться до 14 дней. При этом грипп и ОРВИ начинаются резко — в течение 3-7 дней. Терапевт рекомендовала вызывать врача на дом при первых симптомах простуды. По ее словам, медицинские работники хорошо умеют диагностировать COVID-19 и исключат ОРВИ и грипп.