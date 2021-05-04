Врач объяснил, как организовать сон в выходные с пользой

Врач-сомнолог Михаил Полуэктов объяснил в беседе с радио Sputnik, как с наибольшей пользой для здоровья организовать свой сон во время майских праздников.

Специалист заметил, что в период длительных выходных у людей нарушается устоявшийся режим. Они начинают отсыпаться и встают позже, нежели в будни.

«Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна, которая возникает у работающих людей», — обратил внимание Полуэктов.

Он предупредил, что долгие выходные могут выработать привычку поздно просыпаться, поэтому первые рабочие дни могут стать тяжелым испытанием. Вероятны снижение производительности труда и сложности при концентрации внимания.

«Но обычно такая нехватка сна нивелируется на третий день и не будет иметь никакого значения. Такие изменения режима не приводят к долговременным последствиям для здоровья людей», — продолжил специалист.

Он посоветовал не отключать в праздники будильник, чтобы избежать подобных последствий. По его мнению, к работе будет проще вернуться, если вставать примерно в то же время.