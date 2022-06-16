Врач объяснил, как обнаружить рак кишечника на ранней стадии

Врач Иван Карасев в своем Telegram-канале рассказал, как выявить рак кишечника на ранней стадии. Специалиста процитировал «Царьград».

Карасев обратил внимание на то, что подобный вид онкологии развивается из полипов, растущих в кишечнике годами, а затем перерастающих в злокачественную опухоль. Отмечается, что их можно обнаружить с помощью УЗИ. Рентгеноконтрастные исследования также помогаю выявить эту разновидность рака.

«На первом месте, конечно, же колоноскопия. Я не устану повторять, что это золотой стандарт в диагностике именно ранних форм рака желудочно-кишечного тракта. <…> Каждый метод диагностики хорош для чего-то своего, а для ранней диагностики рака желудочно-кишечного тракта самыми информативными являются эндоскопические исследования», — приводит слова врача «Петербургский дневник».