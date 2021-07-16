Врач объяснил, как облегчить состояние после вакцинации

Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала, что делать пациентам, которые столкнулись с побочными эффектами после прививки от COVID-19. Специалиста процитировали «Невские новости».

Логина посоветовала принимать любой антигистаминный препарат, если после вакцинации поднялась температура и возникла слабость. По ее словам, он обладает противоаллергическим действием, а также снижает активность гистамина и других белков.

«Можно принять абсорбирующие препараты. Поможет справиться и обильное питье», — добавила собеседница издания.

Другой метод, рекомендуемый врачами при всех видах прививок, — положить на место инъекции кубик льда и поддержать его около 10 минут по три-четыре раза в день.

«Никакие мази, никакие лекарства не нужны. Реакция пройдет с помощью такого простого метода», — заверила Логина.