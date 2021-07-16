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    16 июля 2021, 13:17

    Врач объяснил, как облегчить состояние после вакцинации

    Артур Блянихов

    Врач аллерголог-иммунолог Надежда Логина рассказала, что делать пациентам, которые столкнулись с побочными эффектами после прививки от COVID-19. Специалиста процитировали «Невские новости».

    Логина посоветовала принимать любой антигистаминный препарат, если после вакцинации поднялась температура и возникла слабость. По ее словам, он обладает противоаллергическим действием, а также снижает активность гистамина и других белков.

    «Можно принять абсорбирующие препараты. Поможет справиться и обильное питье», — добавила собеседница издания.

    Другой метод, рекомендуемый врачами при всех видах прививок, — положить на место инъекции кубик льда и поддержать его около 10 минут по три-четыре раза в день.

    «Никакие мази, никакие лекарства не нужны. Реакция пройдет с помощью такого простого метода», — заверила Логина.