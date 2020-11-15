Врач объяснил, как не попасть в «серую зону» при COVID-19

Если тест на антитела к коронавирусу показывает сомнительный результат, то он попадает в «серую зону». Чтобы не попасть в эту категорию, нужно правильно готовиться к тестированию.

«Сомнительный результат — тот, который попадает в „серую зону“ тестовой системы. У каждой тест-системы есть свои „серые зоны“, свои цифровые показатели референтных интервалов, в которых работает тест-система. Если результат теста попадает в „серую зону“, то он и не положительный, и не отрицательный», — пояснил радио Sputnik директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Он добавил, что в случае с сомнительным результатом медики проводят диагностику в динамике. Они оценивают клиническую картину и прибегают ко второму методу исследования. По словам инфекциониста, попасть в «серую зону» можно, если не соблюдать правила подготовки к тесту.

«Любые анализы крови рекомендуется сдавать натощак. Антитела — это белковое природное соединение, поэтому любое употребление пищи может повлиять на содержание антител во время теста», — отметил Викулов.

Он подчеркнул, что антитела производят клетки, содержание которых зависит от пищи. Если меняется состав клеток, то меняется и содержание разных подтипов лейкоцитов. Сдать анализы после еды можно только в критических ситуациях.