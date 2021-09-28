Врач объяснил, как мобильные телефоны помогают бороться с коронавирусом

Мобильные телефоны могут помочь в борьбе с коронавирусом. Таким мнением поделился врач реаниматолог-анестезиолог Видновской районной клинической больницы Александр Плиев в беседе с «Общественной службой новостей».

Специалист отметил, что во время борьбы с тяжелыми заболеваниями крайне важна моральная поддержка. С помощью мобильных телефонов люди могут пообщаться со своими родными и получить всю необходимую помощь, отметил врач.

«Мобильные телефоны в прямом смысле помогают тем, кто устал от борьбы с тяжелой болезнью. Посещения в „ковидной“ реанимации сейчас запрещены. И мы часто замечаем, что многих пациентов снижается настрой. Мы стараемся чаще к таким людям подходить, уделять им больше времени, разговаривать», — рассказал врач.