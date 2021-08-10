Врач объяснил, как медикаментозный сон помогает сохранить мозг больных на ИВЛ

Зачастую пациентов, болеющих ковидом и подключенных к аппарату ИВЛ, переводят в состояние медикаментозного сна. Кандидат медицинских наук Георгий Арболишвили рассказал, что происходит с организмом в этот период, передал сайт kp.ru.

Врач объяснил, что медикаментозный сон нельзя путать с комой. По его словам, кома является следствием тяжелого поражения мозга. Сон же, напротив, защищает мозг пациента. Кроме того, он избавляет от негативных ощущений во время введения специальной трубки в трахею.

Медик также опроверг слухи о том, что подключение к аппарату ИВЛ и медикаментозный сон могут негативно сказываться на функциях мозга. По его словам, повлиять на активность мозга может COVID-19, но точно не процедуры.

«Сама искусственная вентиляция легких не имеет прямых негативных эффектов. Это поддерживающий, защитный, лечебный метод, позволяющий частично заменять функцию легких, пока они не справляются сами», — пояснил специалист.

В конце июня певица МакSим попала в больницу с высокой температурой и поражением легких. Врачи приняли решение подключить ее к ИВЛ и ввести в медикаментозный сон. В таком состоянии она прибыла больше месяца. Сейчас она уже пришла в себя, и идет на поправку.