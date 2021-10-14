Врач объяснил, как магнитные бури могут влиять на самочувствие людей

Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, как магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей, которые являются метеозависимыми. Об этом сообщило ИА Nation News.

По словам специалиста, магнитные бури могут привести к различным изменениям в организме. Человек на 90% состоит из воды и иных веществ, а само тело состоит из клеток, в которых также происходят колебательные процессы.

«В результате колебания артериального давления могут произойти гипертонические кризы, инфаркты. Колебания происходят и в плане сердечного ритма, что может привести к аритмии. Также меняется свертывающая система крови. Меняется внутриглазное давление. То есть, происходят очень серьезные изменения», — отметил врач.

Однако не все колебания происходят во время магнитных бурь. Несмотря на это, уже изобретены специальные лекарства и средства противодействия, отметил профессор.