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    14 октября 2021, 12:42

    Врач объяснил, как магнитные бури могут влиять на самочувствие людей

    Кардиолог Серебрянский: высокие разряды приводят к колебаниям в организме

    Оксана Лавнюженко

    Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, как магнитные бури могут повлиять на самочувствие людей, которые являются метеозависимыми. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Врач объяснил, как магнитные бури могут влиять на самочувствие людей

    По словам специалиста, магнитные бури могут привести к различным изменениям в организме. Человек на 90% состоит из воды и иных веществ, а само тело состоит из клеток, в которых также происходят колебательные процессы.

    «В результате колебания артериального давления могут произойти гипертонические кризы, инфаркты. Колебания происходят и в плане сердечного ритма, что может привести к аритмии. Также меняется свертывающая система крови. Меняется внутриглазное давление. То есть, происходят очень серьезные изменения», — отметил врач.

    Однако не все колебания происходят во время магнитных бурь. Несмотря на это, уже изобретены специальные лекарства и средства противодействия, отметил профессор.