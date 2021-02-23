Врач объяснил, как измерить давление без тонометра

Не всегда тонометр оказывается под рукой, когда нужно измерить артериальное давление (АД). В этом случае помогут специальные приложения для смартфона. Об этом рассказала врач-терапевт «СМ-Клиника» Анастасия Атаман.

«Наиболее простой для каждого способ узнать без тонометра показатели АД — это ориентир по пульсу. Для проведения процедуры потребуются часы с секундной стрелкой или смартфон со встроенным секундомером. Однако среди специалистов такие способы измерения давления не считаются точными», — рассказала врач агентству «Прайм».

Эксперт объяснила, что артериальное давление бывает низким, нормальным и высоким. Каждому из этих состояний соответствуют определенные симптомы, хотя полностью доверять им не стоит. Врач рекомендует узнать параметры своего артериального давления даже тем, кто обычно не жалуется на здоровье.

По словам Атаман, в течение суток артериальное давление меняется. Это зависит от функциональной активности сердца. Она отметила, что в границах нормы считается АД 120/80 миллиметров ртутного столба. Тем не менее каждому здоровому человеку необходимо контролировать свое давление хотя бы раз в месяц.