Врач объяснил, как избежать появления дерматита из-за маски
Заведующая отделением кожно-венерологического диспансера Санкт-Петербурга Елена Мошкова объяснила, что при частом использовании медицинской маски может появиться дерматит, пишет «Петербургский дневник».
По ее словам, обычно кожа воспаляется, если человек забывает менять средство индивидуальной защиты. Она напомнила, что новую маску нужно надевать каждые два часа. Если изделие тканевое, важно регулярно стирать и гладить его.
«Мы дышим в маске влажным воздухом, нарушается теплообмен, и кожа потеет. Для кожи это плохо, а для размножения микроорганизмов, наоборот, хорошо. Именно поэтому нужно не забывать менять маски», — уточнила дерматолог.
Помимо прочего, стоит быть осторожными и с перчатками. При аллергии на латекс необходимо выбирать хлопчатобумажные изделия.