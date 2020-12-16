Врач объяснил, как избежать появления дерматита из-за маски

По ее словам, обычно кожа воспаляется, если человек забывает менять средство индивидуальной защиты. Она напомнила, что новую маску нужно надевать каждые два часа. Если изделие тканевое, важно регулярно стирать и гладить его.

«Мы дышим в маске влажным воздухом, нарушается теплообмен, и кожа потеет. Для кожи это плохо, а для размножения микроорганизмов, наоборот, хорошо. Именно поэтому нужно не забывать менять маски», — уточнила дерматолог.

Помимо прочего, стоит быть осторожными и с перчатками. При аллергии на латекс необходимо выбирать хлопчатобумажные изделия.