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    16 декабря 2020, 15:56

    Врач объяснил, как избежать появления дерматита из-за маски

    Полина Петрова

    Заведующая отделением кожно-венерологического диспансера Санкт-Петербурга Елена Мошкова объяснила, что при частом использовании медицинской маски может появиться дерматит, пишет «Петербургский дневник».
    Врач объяснил, как избежать появления дерматита из-за маски

    По ее словам, обычно кожа воспаляется, если человек забывает менять средство индивидуальной защиты. Она напомнила, что новую маску нужно надевать каждые два часа. Если изделие тканевое, важно регулярно стирать и гладить его.

    «Мы дышим в маске влажным воздухом, нарушается теплообмен, и кожа потеет. Для кожи это плохо, а для размножения микроорганизмов, наоборот, хорошо. Именно поэтому нужно не забывать менять маски», — уточнила дерматолог.

    Помимо прочего, стоит быть осторожными и с перчатками. При аллергии на латекс необходимо выбирать хлопчатобумажные изделия.