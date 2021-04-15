Врач объяснил, как избавиться от морщин курильщика

Процесс курения влияет на появление на лице сетки из мелких морщинок и глубоких вертикальных складок вокруг рта. Об этом рассказал врач-дерматолог, косметолог Станислав Арканников, сообщила радиостанция Sputnik.

В первом случае плохое воздействие на кожу оказывает никотин, нарушающий обменные процессы. Коже не хватает питания, она тускнеет, становится серой, теряет упругость. Во втором — морщины возникают из-за привычки держать во рту сигарету, то есть это механические морщины, вызванные мимикой.

Устранить кисетные морщины полностью не получится. Врачи советуют делать специальную гимнастику для мимических мышц или замаскировать их с помощью пластической хирургии.

«То есть вводят жидкие имплантаты или филлеры в дно морщины. После этого на какой-то срок эти морщины становятся еле заметными», — пояснил Арканников.

А избавиться от мелкоморщинистой сетки поможет только отказ от никотина. Однако чем старше человек, тем дольше времени требуется на процесс возврата к обычному состоянию кожи. Тем не менее негативные последствия все равно проходят. У молодого человека на это уйдет год-два, и кожа приобретет первозданный вид. Человеку старше 50 или 60 лет на восстановление потребуется значительно больше времени.