Врач объяснил, как гаджеты помогают выявить болезни

Научный сотрудник приложения превентивной медицины Ornament Элина Шарифуллина рассказала, как различные гаджеты помогают определить проблемы со здоровьем. По ее словам, самым доступным способом отслеживать болезни служат специальные приложения, принцип работы которых схож с Apple Watch. Об этом сообщила «Газета.ru».

Замеры пульса, температуры, насыщение крови кислородом могут указать на неполадку какого-то определенного органа.

«Современные приложения о здоровье отслеживают параметры биомаркеров крови, мочи, ликвора, слюны и прочего по анализам пользователей. Опираясь на референсные значения ведущих клиник и лабораторий мира, они могут провести анализ и указать в каких пределах те или иные биомаркеры, какая система органов находится в состоянии воспаления, вероятные причины наблюдаемых отклонений», — сообщила эксперт.

Она отметила, что роботизированная система гаджетов может предупредить о предварительном диагнозе своего владельца. После этих данных следует обратиться к лечащему врачу.

Шарифуллина заметила, что многие болезни по-прежнему может определить только специалист. Сейчас задача разработчиков приложений — предложить человечеству искусственный интеллект, который будет охранять наше здоровье и определять даже тяжелые заболевания.