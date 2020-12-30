Врач объяснил, как действовать при заболевании СОVID-19 в Новый год
Врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал о характерных симптомах заражения коронавирусом. Он объяснил, что делать при их обнаружении в новогоднюю ночь, пишет сайт INFOX.ru.
По его словам, для детей и подростков больше характерна желудочно-кишечная симптоматика. Может начаться диарея и пропасть аппетит. Самым специфическим симптомом COVID-19 остается потеря обоняния и изменение вкуса. У людей он длится от пары часов до нескольких месяцев.
Самым опасный и тяжелый признак ковида — одышка. Если она появляется в состоянии покоя, нельзя оставлять это без внимания. При появлении перечисленных симптомов Болибок посоветовал получить консультацию диспетчера в скорой либо на горячей линии по коронавирусу. Неважно, понадобится помощь в обычный день или в ночь с 31 декабря на 1 января.