Врач объяснил, как COVID-19 будет проявляться на финальной стадии

Доктор медицинских наук, врач Антон Ершов рассказал изданию Life, что в общей сложности эволюция основных проявлений коронавируса будет состоять из четырех стадий.

«Вначале это была пневмония тяжелая, потом была кишечная форма инфекции, очень многие прошли через нее, сейчас это переходит в ОРВИ в связи с появлением „омикрона“, а дальше это будет синдром хронической усталости», — объяснил специалист.

По его словам, люди, заразившиеся во второй раз штаммом «омикрон», чувствуют себя разбитыми и усталыми. Врач заметил, что они не переносят инфекцию как таковую, у них нет болей в горле и насморка.

«И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не постковидный синдом — это повторное заражение „омикроном“», — добавил собеседник издания.