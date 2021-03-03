Врач объяснил, как бороться с простудой весной

Врач-терапевт Виктор Лишин объяснил, как эффективнее всего бороться с простудой с приходом весенних дней. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

По словам Лишина, самые главные факторы — это снижение активности, тепло и покой.

«А так, конечно, препаратов много», — добавил врач.

Он заметил, что 90% простудных заболеваний связаны либо с физической, либо с моральной усталостью человека. При этом важно пить побольше воды. Что касается дальнейшего лечения, то оно будет зависеть от конкретной симптоматики.