Врач объяснил, как бессимптомная форма СОVID-19 влияет на иммунитет

По ее словам, не у всех переболевших коронавирусом в организме образуются антитела, однако устойчивость к инфицированию все равно появляется.

«Даже при тяжелой форме антитела могут не образоваться. Но это не значит, что у человека нет защиты: образуется клеточный иммунитет, который не определяется в пробирке», — уточнила Скорпилева.

Она подчеркнула, что в настоящий момент нет таких технологий, которые могли бы это установить. Когда СОVID-19 вновь попадает в организм, клетки начинают вырабатывать антитела и человек не заболевает. Врач добавила, что иммунитет у переболевших может быть как временным, так и остаться на всю жизнь.

Пока вирус слишком молодой, чтобы определить, насколько долго сохраняются защитные титры. Помимо прочего, у бессимптомных пациентов может быть ложноположительная реакция на антитела. Именно поэтому нужно сдавать анализы повторно.