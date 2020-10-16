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    16 октября 2020, 13:00

    Врач объяснил, как бессимптомная форма СОVID-19 влияет на иммунитет

    Полина Петрова

    Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева объяснила, как бессимптомная форма COVID-19 влияет на иммунитет к этому вирусу, пишет сайт URA.ru.
    Врач объяснил, как бессимптомная форма СОVID-19 влияет на иммунитет

    По ее словам, не у всех переболевших коронавирусом в организме образуются антитела, однако устойчивость к инфицированию все равно появляется.

    «Даже при тяжелой форме антитела могут не образоваться. Но это не значит, что у человека нет защиты: образуется клеточный иммунитет, который не определяется в пробирке», — уточнила Скорпилева.

    Она подчеркнула, что в настоящий момент нет таких технологий, которые могли бы это установить. Когда СОVID-19 вновь попадает в организм, клетки начинают вырабатывать антитела и человек не заболевает. Врач добавила, что иммунитет у переболевших может быть как временным, так и остаться на всю жизнь.

    Пока вирус слишком молодой, чтобы определить, насколько долго сохраняются защитные титры. Помимо прочего, у бессимптомных пациентов может быть ложноположительная реакция на антитела. Именно поэтому нужно сдавать анализы повторно.