Врач объяснил, к чему ведет переедание витаминов

Прием витаминов полезен, но только тех, в которых нуждается организм сейчас, и в ограниченных количествах. Гипервитаминоз может привести к серьезным нарушениям в организме, рассказала Ura.ru эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.

«Начиная с 1960-х годов детей пичкали рыбьим жиром. Там витамин А и Е масленые. В итоге дети лысели, у них был гипервитаминоз. Волосы просто выпадали. Это очень неприятная вещь. Пример с рыбьим жиром очень показательный. Тогда Минздрав также решил, что у детей северной и средней полосы недостаток витамина Д, солнца мало. И надо всем превентивно его давать, вот и получили», — рассказала Булыгина.

Она добавила, что некоторые витамины также могут усиливать действие друг друга. При гипервитаминозе первой чаще всего страдает печень, но заметить симптомы часто удается только тогда, когда ситуация уже запущена.