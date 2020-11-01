Врач объяснил главную опасность коронавируса

Главное отличие COVID-19 от других вирусов ОРВИ в том, что в начале заболевание протекает, как обычное ОРВИ, но у зараженного уже развивается пневмония.

Об этом рассказала главный специалист Кемеровской области по терапии и общей врачебной практике Лариса Токарева, пишут «Невские новости».

COVID-19 коварен сразу с момента заражения, ведь человек, находящийся в среднем 5-6 дней в бессимптомном периоде, и не знающий этого, — наиболее опасный для окружающих распространитель вируса.

Признаки осложнения болезни появляются только при значительном поражении легочной ткани.

Инфицированный может заразить в 2,5 раза больше людей, чем больной ОВРИ, потому что у людей еще нет иммунитета к COVID-19.