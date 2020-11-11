Врач объяснил, где безопасно для здоровья встречать Новый год в пандемию

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призывала россиян совмещать проведение праздников дома и на улице. Она посоветовала в новогодний период уехать на дачу или за город. Романенко согласилась, что пребывание на улице безопаснее, чем нахождение в закрытом пространстве при распространении COVID-19. Но такой вариант возможен лишь при хорошей погоде. Еще важно тепло одеться перед выходом на холодный воздух.

«Конечно, праздновать на улице безопаснее, если погода позволяет. Но как говорится, нет плохой погоды, есть плохая одежда. Просто нужно подготовиться заранее», — подчеркнула специалист.

Врач уточнила, что носителями коронавирусной инфекции могут быть не только взрослые, но и дети. Нужно минимизировать контакты и соблюдать социальную дистанцию. Лучше сузить круг гостей вечеринки до минимального количества человек. Чем меньше будет длиться мероприятие, тем лучше.