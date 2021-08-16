Врач объяснил галлюцинации во время клинической смерти

Видения во время клинической смерти связаны с препаратами, которые дают пациенту для спасения мозга. Об этом рассказал главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в сериале телеканала ТВ-3 «Охотник за призраками. Документалист».

«Тот арсенал и спектр лекарственных препаратов, которые мы используем в попытке спасти головной мозг, они все сами по себе имеют тенденцию к возникновению тех или иных образов. Потому что одним из направлений защиты и спасения головного мозга в условиях отсутствия кислорода являются средства для анестезии, снотворные», — объяснил Проценко.

По словам врача, при условии, что пациент выходит из состояния клинической смерти, сочетания таких препаратов могут вызвать галлюцинации. Проценко отметил, что побывавшие на том свете люди рассказывали ему о своих видениях: среди них не было света в конце тоннеля, параллельных миров или каких-то сущностей. Он выразил уверенность в том, что жизни после смерти нет.

На прошлой неделе Проценко сообщил, что число заболевших ковидом в России начало снижаться. Спад заболеваемости сначала зафиксировали в Москве, а через неделю — в регионах.