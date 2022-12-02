Эксклюзив 02 декабря 2022, 16:50 Врач объяснил, почему так часто появляются новые названия штаммов коронавируса Врач-иммунолог Жемчугов: ковид мутирует практически ежедневно РИА «Новости»

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Ковид постоянно мутирует. Он серьезно влияет на людей с иммунодефицитом, но исследования на изначально здоровых людях требуют времени. Об этом «360» рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Мутации вируса идут постоянно. Он меняется. У больных ВИЧ или СПИДом может быть более тяжелое течение, потому что у них снижен иммунитет. Как будет выглядеть штамм у относительно здоровых людей, нужно время, чтобы понять. Пока рано говорить. Нужно подождать один-два месяца — насколько будет опасно течение заболевания», — рассказал он.

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По его словам, штаммов выделяют «по 10 в день». А названия им «красивые» дают «авторы», если «хотят хайпануть». Всякие «мутант-альфа-центавра» — это авторское право, никто не может это оспорить.

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Ранее стало известно, что Россия стала чаще болеть ОРВИ и гриппом — организм так привык бороться с ковидом, что забыл про другие болячки. Врачи подметили, что граждане забыли, что нужно бороться с сезонными болезнями.