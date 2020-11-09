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    09 ноября 2020, 16:24

    Врач объяснил, что самоизоляция в отдельной комнате не поможет избежать заражения коронавирусом

    Артур Блянихов

    Врач аллерголог-онкоиммунолог Даниил Щепеляев предупредил ИА Nation News, что самоизоляция в отдельной комнате не поможет избежать заражения коронавирусом.

    Специалист заметил, что общими к квартире остаются кухня и туалет. Именно там может произойти заражения всех остальных. Поэтому такой способ защиты от инфекции, по мнению врача, является глупостью.

    «Нет у человека отдельного санузла и рукомойника, и точно также ему не будут приносить еду и подсовывать под дверь, это нереально в наших условиях. Так что, отдельная комната или общая, нет разницы, заражение будет абсолютно одинаковое у всех», — подчеркнул собеседник информагентства.