Врач объяснил, что самоизоляция в отдельной комнате не поможет избежать заражения коронавирусом

Специалист заметил, что общими к квартире остаются кухня и туалет. Именно там может произойти заражения всех остальных. Поэтому такой способ защиты от инфекции, по мнению врача, является глупостью.

«Нет у человека отдельного санузла и рукомойника, и точно также ему не будут приносить еду и подсовывать под дверь, это нереально в наших условиях. Так что, отдельная комната или общая, нет разницы, заражение будет абсолютно одинаковое у всех», — подчеркнул собеседник информагентства.