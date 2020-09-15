Врач объяснил, что повлияло на рост заражений СОVID-19 в РФ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в нашей стране зафиксировано увеличение числа зараженных коронавирусом. В настоящий момент ситуация остается стабильной, однако в некоторых регионах видны изменения по количеству пациентов. В понедельник, 14 сентября, Оперативный штаб сообщил о 5 509 заражениях. По словам министра, прирост связан с поездками граждан в отпуск.

Викулов отметил, что есть и другие факторы, повлиявшие на изменение статистики. Среди них открытие границ с некоторыми зарубежными странами и увеличение числа перелетов внутри страны. Помимо прочего, он напомнил о вспышках в некоторых регионах России и снятии ограничительных мер.