Врач объяснил, что последует за появлением новых штаммов коронавируса

Малышев считает, что возникновение мутации вируса в Великобритании может указывать на то, что он постепенно трансформируется в сезонное заболевание. Специалист напомнил, что новые штаммы выявляли уже около семи раз.

«Как говорят, он (штамм из Великобритании, — прим. ред.) более заразный, но менее токсичный и опасный. Это может быть предвестником того, что происходят мутации, которые в дальнейшем позволят коронавирусу превратиться в сезонное заболевание», — высказал предположение эксперт.

Врач уверен, что меры предосторожности и профилактики для борьбы с распространением нового штамма будут подобны введенным в настоящий момент.