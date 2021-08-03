Врач объяснил, чем опасен жировой гепатоз печени

Жировой гепатоз печени — заболевание, при котором печеночные клетки покрываются избыточным количеством жира. Такое заболевание встречается у трети населения развитых стран. Старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ имени Логинова Сергей Бацких в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, чем опасен жировой гепатоз.

«Болезнь прогрессирует крайне медленно. Примерно у пяти процентов заболевших выявляются воспалительные изменения — неалкогольный стеатогепатит. Чаще всего мы наблюдаем это состояние у людей с сахарным диабетом и избыточной массой тела», — пояснил специалист.

Для того, чтобы излечить подобное заболевание, необходимо придерживаться здорового образа жизни: избавляться от лишнего веса и правильно питаться. Врач подчеркнул, что сохранять низкий вес после похудения необходимо в течении долгого времени.