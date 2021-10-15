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    15 октября 2021, 00:56

    Врач объяснил, чем опасен смог

    Пульмонолог Овечкин: смог может приводить к серьезным проблемам со здоровьем

    Полина Гребенщикова

    Врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал Ura.ru, какой вред здоровью может наносить смог, если постоянно им дышать. Дело в повышенной концентрации вредных веществ.

    Врач объяснил, чем опасен смог

    В воздухе со смогом может быть превышен уровень азота и оксидов серы. Эти вещества могут вызывать ощущение удушья, а при длительном вдыхании серьезно навредить здоровью.

    «При длительном воздействии этих оксидов у человека может снизиться местный иммунитет и увеличиться частота простудных заболеваний, развиться повышенная утомляемость, появиться раздражительность, повыситься давление у гипертоников, частота приступов удушья у людей с бронхиальной астмой и тех, кто страдает ХОБЛ (хронической обструктивной болезнью легких)», — пояснил врач.