Врач объяснил, чем опасен коронавирус для курильщиков

По ее словам, первые симптомы у курящих граждан выражены не так явно, однако поражение дыхательной системы будет гораздо сильнее.

«Что касается острого периода, то есть повышения температуры, снижения аппетита, боли в мышцах, это может быть меньше выражено, но поражение дыхательной системы будет выражено больше. Поэтому они попадают в более тяжелом состоянии в больницу», — пояснила Кожевникова.

Любая болезнь, сопровождаемая поражением легких, для курильщиков более опасна. Так как в организм этих людей постоянно попадает никотин. В данном случае вредны не только сигареты, но и кальяны.