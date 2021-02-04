Врач объяснил, чем может грозить сухость кожи

«Эта предрасположенность (к сухости кожи — прим. ред.) приводит к развитию таких кожных заболеваний, как экзема и атопический дерматит. Они могут доставлять действительно серьезные проблемы пациентам, так как они сопровождаются высыпаниями на теле, интенсивным зудом, который приводит к бессоннице и развитию депрессии и невроза», — пояснила Вертиева.

Врач отметила, что необходимо различать сухую кожу и обезвоженную. Недостаток воды восполнить легко. В случае с сухой кожей нужно постоянно пользоваться специальной лечебной косметикой. Ее придется применять на протяжении всей жизни. Если косметика не помогает, необходимо обратиться к дерматологу.

Ранее дерматолог Олеся Маркелова рассказала, что красные родинки могут сигнализировать о проблемах с печенью. По ее словам, самый частый вариант — это застой желчи, который может быть вызван токсичной нагрузкой.