Здоровье 29 июля 2023, 10:35 Врач Нурмухаметова опровергла главные стереотипы о гепатите С Врач Нурмухаметова опровергла миф о неизлечимости гепатита С

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Вопреки распространенному мнению, гепатит С можно вылечить. Такой информацией поделилась заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ № 1 Елена Нурмухаметова. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист подчеркнула, что эффективность современных препаратов против гепатита С составляет 97–98%. На лечение требуется порядка 8-12 недель. При этом пациенты переносят процесс реабилитации довольно легко.

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В группе риска данного заболевания находятся люди, которые посещают салоны маникюра, тату или пирсинга. Также в данную категорию попадают медработники, в особенности хирурги, написал сайт kp.ru.