Здоровье 01 августа 2023, 22:59 Врач Нурисламов посоветовал сдать кровь в случае снижения концентрации

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При странных изменениях в работе мозга — снижении концентрации, проблемах с памятью и снижении интереса к жизни — в первую очередь стоит сдать общий анализ крови. Такой информацией поделился нейрофизиолог Сергей Нурисламов, сообщила Общественная Служба Новостей.

Людям пожилого возраста необходимо раз в пять лет делать эхокардиографию. Важно следить за сердцем, так как его работа напрямую связана с работой мозга.

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Среди негативных признаков врач выделил отечность ног. Такой симптом свидетельствует о том, что сердце начало плохо работать.

«Отечность, пастозность тканей говорит о том, что сердечная мышца становится слабой она все больше хлюпает, появляются застойные явления, в том числе в легких. И этот каскад приводит к тому, что и голова просто перестанет работать», — объяснил Нурисламов.